Facce nuove in politica ma non a Mediaset | i dirigenti di Pier Silvio sono vetusti

L’Italia si interroga sul rinnovo della classe dirigente, auspicando un ingresso di giovani tra i 30 e i 40 anni. Nel frattempo, a Mediaset, i dirigenti rimangono ancorati a figure ormai mature, evidenziando un contrasto tra il desiderio di innovazione politica e la continuità nel settore dei media.

L’ Italia ha bisogno di un ricambio generazionale che porti i 30-40enni al potere? In tanti hanno accolto con favore le parole di Pier Silvio Berlusconi sulla classe dirigente di Forza Italia, il partito fondato nel 1994 da suo papà Silvio: «Apprezzo il lavoro fatto da Antonio Tajani, che ha tenuto insieme il partito dopo la scomparsa di mio papà. Ritengo che in Forza Italia siano necessarie facce nuove, idee nuove, un programma rinnovato». Il ragionamento di Pier Silvio, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe – Mediaset, non si ferma alla politica, perché «il discorso sulle facce nuove vale per tutti i partiti, e per il mondo dell’economia in generale». Lettera43.it

