Facce da Jamboree | Siamo qui per regalare felicità al mondo

Il Summer Jamboree di Senigallia è un evento che celebra gli anni ’50, tra musica, moda e atmosfere retrò. Con outfit colorati, sonorità vintage e un’atmosfera gioiosa, il festival porta in vita l’epoca che ha rivoluzionato il divertimento, regalando a visitatori di ogni età un’esperienza unica e coinvolgente.

Musica diffusa, gonne a ruota, frangette e rossetto rosso, ma anche bretelle, camicie hawaiane e brillantina, questo è il Summer Jamboree: l’evento made in Senigallia che ha conquistato il mondo rilanciando quell’epoca che ha cambiato il modo di divertirsi. Dalle commesse vestite anni ’50, alle vetrine dei negozi, passando per le divise a tema di bariste e camerieri e, per chi vuole calarsi nella parte, ci sono saloni di parrucchieri pronti a fare acconciature ad hoc e stand dove acquistare abbigliamento originale dell’epoca. Colori e musica, ma anche ballerini professionisti e provetti che si cimentano nelle piste allestite in ogni angolo del centro storico, dove quando scende la notte l’atmosfera diventa magica. Ilrestodelcarlino.it

