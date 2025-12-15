© Calciomercato.it - Fabregas ‘impazzisce’ prima di Roma-Como: “Non è stato piacevole”

Questa sera si giocherà l’ultima partita in programma per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Dopo la sonora sconfitta rimediata sul campo dell’ Inter di Cristian Chivu, 4-0 il risultato finale, il Como affronta la seconda trasferta consecutiva e fa visita alla Roma. Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, è alle prese con diverse situazioni complicate. In primis, l’ infortunio che terrà a lungo lontano dai campi l’attaccante Alvaro Morata. A questo si aggiunge un’altra defezione, questa volta per la Coppa d’Africa, di un altro uomo d’attacco come Assane Diao, convocato dal Senegal. Calciomercato.it

