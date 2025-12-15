Fabio Cannavaro | Essere stato il capitano azzurro e il Pallone d’oro mi va vedere come ex giocatore e non come un allenatore

Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale e vincitore del Pallone d’Oro, riflette sulla sua esperienza e sul ruolo attuale. Dopo aver guidato l’Uzbekistan ai Mondiali, commenta la situazione della Serie A, evidenziando le difficoltà tattiche del campionato italiano. Un punto di vista di un’icona del calcio che analizza il presente e il passato del calcio nostrano.

Fabio Cannavaro da ct dell’Uzbekistan qualificato ai Mondiali ha parlato a Sky Sport della situazione della Serie A: «Il nostro campionato dal punto di vista tattico risulta complicato. Le prime quattro sono squadre che hanno caratteristiche ben precise. Inter e Napoli sono superiori, però poi c’è il campo e gli infortuni e il Milan è avvantaggiato. Questi campionati così sono più divertenti». «La Serie A resta la più interessante da guardare, per capire tanto. Oggi si esaspera nella tattica perché si cerca la soluzione uomo a uomo a tutto campo, siamo passati dal gioco di Sarri a quello di Gasperini, che ammiro. Ilnapolista.it

