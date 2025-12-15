Ezio Greggio commenta con ironia la recente vittoria del Bologna contro la Juventus, sottolineando con sarcasmo le difficoltà offensive dei bianconeri. Attraverso una battuta pungente, l’attore e conduttore mette in evidenza le criticità della squadra torinese, evidenziando un “campo” in cui giocano in inferiorità numerica.

© Juventusnews24.com - Ezio Greggio non le manda a dire: «Con loro in campo è come giocare in inferiorità numerica». Il messaggio a quei due bianconeri

Ezio Greggio analizza la vittoria del Dall’Ara con la solita ironia pungente lanciando una critica velata al reparto offensivo. Il mondo dei social network è diventato ormai il barometro più affidabile degli umori della tifoseria e, quando a esporsi sono i “VIP” dal cuore dichiaratamente bianconero, le opinioni fanno subito rumore amplificando il dibattito. La pesante vittoria ottenuta dalla Juventus sul difficile campo del Bologna ha scatenato reazioni contrastanti: se da un lato c’è la legittima gioia per tre punti fondamentali in ottica classifica, dall’altro non mancano le stoccate critiche verso alcuni singoli che non hanno convinto. Juventusnews24.com

Ezio Greggio: “È morto uno di famiglia”. Il terribile dramma…

Juventus: per Ezio Greggio e Oppini il colpevole non è lo stesso, bufera social - Ezio Greggio attacca la Juventus e il calciomercato, difendendo Spalletti. sport.virgilio.it