Ezio Greggio non le manda a dire | Con loro in campo è come giocare in inferiorità numerica Il messaggio a quei due bianconeri

Ezio Greggio commenta con ironia la recente vittoria del Bologna contro la Juventus, sottolineando con sarcasmo le difficoltà offensive dei bianconeri. Attraverso una battuta pungente, l’attore e conduttore mette in evidenza le criticità della squadra torinese, evidenziando un “campo” in cui giocano in inferiorità numerica.

Ezio Greggio analizza la vittoria del Dall’Ara con la solita ironia pungente lanciando una critica velata al reparto offensivo. Il mondo dei social network è diventato ormai il barometro più affidabile degli umori della tifoseria e, quando a esporsi sono i “VIP” dal cuore dichiaratamente bianconero, le opinioni fanno subito rumore amplificando il dibattito. La pesante vittoria ottenuta dalla  Juventus  sul difficile campo del Bologna ha scatenato reazioni contrastanti: se da un lato c’è la legittima gioia per tre punti fondamentali in ottica classifica, dall’altro non mancano le stoccate critiche verso alcuni singoli che non hanno convinto. Juventusnews24.com

