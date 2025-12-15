Exclusive Padel Cup festa a Milano per ultima tappa del circuito

La quinta edizione della Exclusive Padel Cup si è conclusa a Milano, celebrando l'ultima tappa del circuito amatoriale organizzato da MSP Italia e Exclusive. L'evento ha riscosso grande successo, consolidando il ruolo del padel come disciplina in crescita e favorendo l'incontro tra appassionati e sportivi.

Roma, 15 dic. (askanews) – La quinta edizione della Exclusive Padel Cup, circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, e da Exclusive, la carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo, si è chiusa con grandi numeri. Il sold out al Padel Palace di Milano, club di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo quali Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte, ha portato il totale delle coppie iscritte a superare quota 200 tra Palermo, Roma, Treviso e, appunto, Milano. La tappa conclusiva, ricorda una nota, ha visto anche la partita esibizione degli ex calciatori Dario Marcolin e Cristian Brocchi, contro l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo. Ildenaro.it

