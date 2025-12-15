Ex Pip la Regione punta all' aumento dell' orario di impiego | presentato emendamento alla manovra
La Regione annuncia un'emendamento alla legge di Stabilità 2026-2028 che mira ad aumentare l'orario di impiego di Ex Pip, con l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative dei coinvolti. La proposta si inserisce nel contesto delle iniziative per rafforzare il settore e garantire maggiori risorse e stabilità ai lavoratori.
Il governo Schifani ha presentato un emendamento alla legge di Stabilità 2026-2028 che punta al miglioramento delle condizioni lavorative dei 1.853 ex Pip, oggi impiegati a tempo parziale nella servizi ausiliari Sicilia. A illustrarne i contenuti è stato lo stesso presidente della Regione nel. Palermotoday.it
Ex Pip, incremento delle ore. Schifani: “Enti potranno aumentarne ulteriormente l’impiego” - La vertenza storica degli ex Pip entra in una nuova fase, dopo la stabilizzazione avviata a inizio legislatura. ilsicilia.it
Ex Pip, emendamento del governo per aumentare l’orario - La vertenza degli ex Pip entra in una nuova fase dopo la stabilizzazione avviata a inizio legislatura. agrigentonotizie.it
