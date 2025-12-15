Ex Pip emendamento del governo per aumentare l’orario

L'emendamento proposto dal governo mira ad aumentare l'orario di lavoro per gli ex Pip, segnando una nuova fase nella vertenza che coinvolge questa categoria. Dopo la stabilizzazione avviata all'inizio della legislatura, questa proposta apre un dibattito sulle future condizioni occupazionali e sui possibili impatti sociali.

La vertenza degli ex Pip entra in una nuova fase dopo la stabilizzazione avviata a inizio legislatura. Il governo regionale ha presentato un emendamento alla legge di stabilità 2026-2028 per migliorare le condizioni lavorative dei 1.853 dipendenti della Servizi ausiliari Sicilia, oggi impiegati a.

