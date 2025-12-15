Remco Evenepoel è stato eletto sportivo dell'anno in Belgio, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti dello sport nazionale. Dopo un anno ricco di successi, il ciclista si aggiudica un riconoscimento che premia la sua crescita e le sue imprese sportive, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama sportivo belga.

© Sport.quotidiano.net - Evenepoel è lo sportivo dell'anno in Belgio

Roma, 15 dicembre 2025 - Se qualche settimana fa a Mathieu Van Der Poel era sfuggito il titolo di corridore dell'anno in Olanda, andato a Harrie Lavreysen, in Belgio non ci sono grosse sorprese: lo sportivo dell'anno, premio ancora più ambito, va a Remco Evenepoel. Le dichiarazioni di Evenepoel. Il quasi corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe già qualche settimana fa era stato insignito dai colleghi del titolo di ' Flandrien ' della stagione, ma stavolta alza il tiro, diventando per la quinta volta (la quarta consecutiva, con nel mezzo le interruzioni del 2020 e 2021 di Wout Van Aert ) il belga dell'anno nello sport: nel mirino, a 6 titoli, c'è un certo Eddy Merckx, ma intanto il classe 2000 commenta il fresco alloro. Sport.quotidiano.net

