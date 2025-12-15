Evasione di Toma Taulant dal carcere Opera di Milano indagato il suo compagno di cella 25enne

15 dic 2025

Toma Taulant è evaso dal carcere Opera di Milano, con il suo compagno di cella, Simone Borella, coinvolto nell'operazione. Borella avrebbe scardinato la rete di protezione e realizzato una corda artigianale utilizzando lenzuola e filo di nailon, facilitando la fuga.

Si chiama Simone Borella e avrebbe scardinato la rete di protezione della cella dove entrambi erano reclusi e creato una corda artigianale annodando le lenzuola utilizzate in cella con del filo di nailon. Fanpage.it

