Evangelisti FdI | Mistificazione
Paolo Burani di Europa Verde commenta le dichiarazioni di Michele de Pascale sulla realizzazione di nuovi alloggi sfruttando l'altezza, definendo le sue parole una
"Beh, mi fido del governatore, non penso proprio che abbia in mente una nuova ’Milano 2’." Così Paolo Burani, anima ambientalista (Europa Verde) di AvS, risponde a chi gli chiede conto delle parole di Michele de Pascale sulla realizzazione di nuovi alloggi, sfruttando l’altezza. "Bisogna costruire con grande attenzione ai volumi, ma anche all’efficienza energetica – osserva Burani –. Credo che de Pascale faccia bene a porre il tema della realizzazione di nuovi alloggi, in quanto la maggioranza del patrimonio immobiliare attuale è sorta negli anni Novanta e non ha le caratteristiche di risparmio per affrontare la grande sfida del cambiamento climatico globale". Ilrestodelcarlino.it
LE FALSE TRADUZIONI del NUOVO TESTAMENTO
Evangelisti (FdI): "Mistificazione" - "Beh, mi fido del governatore, non penso proprio che abbia in mente una nuova ’Milano 2’... ilrestodelcarlino.it
FdI ringrazia il questore: "Ma Lepore alimenta l’odio" - Evangelisti e Sassone: "Sbordone ha lavorato in un contesto reso difficile dalla Giunta, che cerca sempre lo scontro per colpire il governo nazionale". msn.com