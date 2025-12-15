Paolo Burani di Europa Verde commenta le dichiarazioni di Michele de Pascale sulla realizzazione di nuovi alloggi sfruttando l'altezza, definendo le sue parole una

© Ilrestodelcarlino.it - Evangelisti (FdI): "Mistificazione"

"Beh, mi fido del governatore, non penso proprio che abbia in mente una nuova ’Milano 2’." Così Paolo Burani, anima ambientalista (Europa Verde) di AvS, risponde a chi gli chiede conto delle parole di Michele de Pascale sulla realizzazione di nuovi alloggi, sfruttando l’altezza. "Bisogna costruire con grande attenzione ai volumi, ma anche all’efficienza energetica – osserva Burani –. Credo che de Pascale faccia bene a porre il tema della realizzazione di nuovi alloggi, in quanto la maggioranza del patrimonio immobiliare attuale è sorta negli anni Novanta e non ha le caratteristiche di risparmio per affrontare la grande sfida del cambiamento climatico globale". Ilrestodelcarlino.it

LE FALSE TRADUZIONI del NUOVO TESTAMENTO

Evangelisti (FdI): "Mistificazione" - "Beh, mi fido del governatore, non penso proprio che abbia in mente una nuova ’Milano 2’... ilrestodelcarlino.it