Europei U21 di taekwondo | Mattia Molin è oro nei +87 kg Italia chiude in trionfo

Ai Campionati Europei U21 di taekwondo a Pristina, Mattia Molin ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria dei +87 kg, portando un nuovo successo all’Italia. L’azzurro ha dominato la competizione, contribuendo al bottino complessivo di medaglie e confermando la crescita del movimento giovanile nel taekwondo europeo.

A Pristina l’azzurro domina la categoria dei pesi massimi e regala all’Italia la quarta medaglia d’oro del torneo. Bilancio finale da protagonista per la spedizione azzurra agli Europei Under 21. L’ ultima giornata degli Europei Under 21 di taekwondo si è chiusa nel migliore dei modi per l’Italia grazie alla medaglia d’oro conquistata da Mattia Molin nella categoria +87 kg maschile. Una prestazione di altissimo livello quella dell’azzurro, che nella giornata di domenica 14 dicembre, a Pristina (Kosovo), ha illuminato il quarto e ultimo giorno di gare regalando alla delegazione italiana la sesta medaglia complessiva, la quarta d’oro. Sportface.it 408 Verelis, Serafeim, GRE vs Bronconi, Mattia, ITA 32 34 Taekwondo, Mattia Molin è il nuovo Campione d’Europa U21! Quarto oro azzurro in Kosovo - Si chiude in bellezza l'avventura dell'Italia ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2025, ultimo grande evento internazionale della stagione andato ... oasport.it Taekwondo: oro per Molin, l’Italia chiude gli Europei Under 21 con 6 medaglie - L’ultima giornata degli Europei Under 21 di taekwondo si chiude nel migliore dei modi per l’Italia grazie all'oro conquistato da Mat ... msn.com

Dopo l'argento dello scorso anno, Mattia Molin alza il tiro e ai Campionati Europei Under 21 di Taekwondo di Pristina si laurea Campione d'Europa! Un risultato di grande prestigio per il classe 2005 che ha disputato un meraviglioso Europeo e, 20 anni ancora - facebook.com facebook

Taekwondo, Anna Frassica in trionfo agli Europei U21! Tre medaglie azzurre nella prima giornata - x.com