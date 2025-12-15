+Europa i veleni e le accuse | Teppismo e minacce

In un contesto di tensioni e accuse in Europa, Riccardo Magi sorprende facendo un passo indietro, richiamando un principio caro a Francesco Rosi e al film “Le Mani Sulla Città”. La sua scelta di cambiare posizione riflette la complessità delle dinamiche politiche e il senso di impotenza di fronte alle accuse di teppismo e minacce.

Torna buona sessant'anni dopo per spiegare l'ultima acrobazia del segretario di +Europa. Perché l'unico vero peccato, ieri come oggi, è "essere sconfitti". E Magi, durante l'assemblea di +Europa, ha deciso di non correre rischi. Come ricostruisce Il Tempo, infatti, il segretario ha abbandonato il fortino del No al referendum sulla giustizia non per improvvisa conversione garantista, ma per sopravvivenza politica.