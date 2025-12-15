europa ed emilia romagna logistica e innovazione al servizio di scopi umanitari

L’Emilia-Romagna si distingue nell’ambito della logistica umanitaria grazie al progetto ‘DroneCare’, un’iniziativa innovativa che utilizza droni per consegnare medicinali urgenti in zone remote. Inserito nell’Agenda 2030 regionale, questo laboratorio territoriale mira a migliorare la sostenibilità e la competitività del sistema, unendo tecnologia e scopi umanitari in un contesto europeo.

Nell’Agenda 2030 dell’Emilia-Romagna si distingue per innovazione e originalità il progetto ‘DroneCare - Laboratorio territoriale per soluzioni innovative di logistica umanitaria’, una piattaforma per l’uso di droni allo scopo di consegnare medicinali urgenti in aree remote, migliorando la sostenibilità e la competitività del sistema regionale. Si concentra sui territori della Romagna, tra Forlì, Cesena e Rimini, colpiti dall’emergenza alluvionale e ora maggiormente attente a non lasciare scoperte o isolate alcune zone. Per farlo sono stati coinvolti esperti regionali e utilizzato i risultati dell’intero ecosistema della logistica emiliano-romagnola per migliorare la tempestività delle cure in emergenza e l’accessibilità ai servizi sanitari. Quotidiano.net

