Europa decadente guidata da leader deboli | e se Trump avesse ragione?

L'Europa sembra attraversare una fase di declino, con leadership deboli e sfide crescenti. E se le parole di Trump, spesso critiche, avessero un fondo di verità? In questo contesto, riflettiamo sulla percezione di un continente in crisi e sulle sue implicazioni, lasciando da parte le reazioni emotive e analizzando i segnali di un possibile decadenza europea.

Roma, 12 dicembre 2025 – Proviamo a togliere per un attimo i panni degli europei offesi o indignati, un sentiment collettivo che anzi è anche positivo, denota un popolo vivo. Ma ora va messo da parte. Trump ci ha appena dato del continente decadente, guidato da leader deboli, invaso da un’immigrazione clandestina fuori controllo e capace, sull’Ucraina, di fare solo tanti bei discorsi senza mai incidere davvero. Mettiamo da parte anche le sue iperboli più incendiarie – tipo i congolesi scarcerati pronti a invadere l’Europa. Resta una domanda scomoda, che nessuno ama porsi ma che forse è arrivato il momento di affrontare senza sconti, vestendo i panni dell’avvocato del diavolo: e se, almeno su qualche punto, Donald Trump avesse semplicemente ragione? Una premessa è d’obbligo: le dichiarazioni di Trump non sono supportate da dati particolarmente rilevanti, tutt’altro; spesso e volentieri, inoltre, le sue affermazioni servono più a scaldare l’elettorato interno anche in vista delle prossime elezioni di mid-term; in ultimo, è un uomo che cambia idea piuttosto facilmente. Cdn.ilfaroonline.it

