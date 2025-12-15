euro digitale in arrivo tra un anno preoccupa la privacy dei cittadini ue

L'euro digitale è previsto per il 2026, suscitando preoccupazioni sulla privacy dei cittadini europei. Durante la convention di Fratelli d’Italia ad Atreju, il 13 dicembre 2025, Piero Cipollone ha annunciato l'imminente introduzione di questa nuova forma di valuta digitale, sollevando interrogativi sulle implicazioni per la tutela dei dati personali.

L’ euro digitale sta arrivando. Lo ha detto il 13 dicembre 2025 Piero Cipollone ad Atreju, la convention annuale di Fratelli d’Italia. L’economista e membro del Comitato esecutivo della Bce ha avanzato qualche anticipazione circa l’evoluzione della moneta comunitaria. Si prevede che entro la fine del 2026 sia pronto l’apparato giuridico che garantisce la validità e la messa in sicurezza della nuova forma dell’euro. Certo, dovrà prima passare attraverso il vaglio del Parlamento Europeo, del Consiglio dell’Ue e poi dalla Commissione. Solo quando tutti questi stadi saranno stati completati, nel 2027 verrà sviluppato il pilot e, una volta ultimate tutte le prove tecniche del caso, la valuta dematerializzata potrà essere operativa in tutta sicurezza. Quifinanza.it

