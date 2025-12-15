Euro 2032 Abodi | Tra Salerno e Napoli vinca il migliore

Il confronto tra Salerno e Napoli per l'organizzazione degli Euro 2032 si intensifica, con le due città in corsa per ospitare il prestigioso evento sportivo. In questa competizione, le scelte saranno guidate da criteri tecnici e logistici, lasciando spazio alla decisione finale tra le autorità coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Tra Salerno e Napoli c’è competizione su chi dovrà ospitare i prossimi Europei di calcio. Nelle competizioni sportive vincono i migliori. Avremo cinque stadi per Euro 2032 in tutta Italia: uno sarà a Torino, uno probabilmente sarà a Milano, uno certamente sarà a Roma, poi ce ne sono tanti altri al Centro Nord e al Centro Sud. Chi si farà trovare pronto verrà selezionato dalla Figc che lo sottoporrà alla Uefa. E’ difficile immaginare che in Campania ci possano essere due stadi”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a Palermo. Anteprima24.it

