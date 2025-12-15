Estorsioni rapine e violenti pestaggi | smantellata la gang che terrorizzava i coetanei

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una gang giovanile attiva nella Valtrompia, responsabile di estorsioni, rapine e violenti pestaggi ai danni di coetanei. Perquisizioni e arresti hanno coinvolto diversi comuni, focalizzandosi sui minorenni membri del gruppo noto come “Casino G” o “069”, che per oltre due anni ha seminato il terrore nella zona.

© Bresciatoday.it - Estorsioni, rapine e violenti pestaggi: smantellata la gang che terrorizzava i coetanei Perquisizioni e arresti in diversi comuni della Valtrompia. Nel mirino dei carabinieri i componenti minorenni della gang giovanile "Casino G" - dove G sta per gangster - o "069": per oltre due anni ha seminato il terrore tra i coetanei. Sono ben 24 gli indagati all'epoca dei fatti non ancora.