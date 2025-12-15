Un'indagine svela un articolato sistema criminale a Mesagne, con estorsioni, pestaggi e traffico di droga. Un bar funge da base operativa, mentre alcuni imprenditori si sarebbero rivolti alla Scu per proteggere i propri interessi, evidenziando un’intensa attività illecita nel territorio.

© Brindisireport.it - Estorsioni, pestaggi, droga e un bar come base: i dettagli del colpo alla Scu

MESAGNE - Imprenditori taglieggiati dal clan. Non solo: imprenditori che si sarebbero anche rivolti alla Scu per la tutela dei propri interessi. Il “professore” Vicientino sarebbe stato in grado di dirimere controversie, sia quando era in carcere, sia fuori. Il suo luogotenente Parisi, gli altri. Brindisireport.it

Droga, pestaggi ed estorsioni: la GdF di Pavia arresta 6 ventenni

Droga, armi e riciclaggio, colpo ai clan di Pagani - Il monopolio delle piazze di spaccio, con centinaia di chili di droga movimentati, ma anche estorsioni, pestaggi e minacce, furti e riciclaggio di auto. ansa.it

Mafia, attentati, pestaggi e droga: quasi un secolo e mezzo di carcere per 17 imputati - La sentenza in abbreviato: 20 anni di reclusione per il presunto leader del sodalizio, Cristian Tarantino, e per il suo braccio destro. brindisireport.it