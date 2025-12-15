Estorsioni la solidarietà di Confindustria all' imprenditore edile Gaetano Vecchio

Confindustria Catania manifesta la propria solidarietà a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, e a Cosedil, in seguito al tentativo di estorsione avvenuto nel cantiere di Messina. Un gesto di vicinanza e sostegno in un momento difficile, che sottolinea l'importanza della collaborazione e della solidarietà nel settore industriale e delle costruzioni.

© Cataniatoday.it - Estorsioni, la solidarietà di Confindustria all'imprenditore edile Gaetano Vecchio Confindustria Catania esprime piena solidarietà al presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio e a Cosedil per la denuncia del tentativo di estorsione legato al cantiere di Messina.“La storia di Vecchio parla da sola. Non è la prima volta che sceglie di non voltarsi dall’altra parte -. Cataniatoday.it Estorsioni ad imprenditori, da Orta Nova le alleanze del clan Gaeta con i gruppi criminali baresi - Le intercettazioni forniscono un quadro esauriente degli affari ed anche del rispetto che incute il clan alleato pure con Società e mafia cerignolana “Rispetto criminale”. lagazzettadelmezzogiorno.it Corridonia, tentata estorsione all'imprenditore e assessore Matteo Porfiri: agricoltore condannato a 2 anni e 8 mesi - MORROVALLE Un pakistano di 37 anni è stato condannato dal giudice Francesca Preziosi per tentata estorsione ai danni dell’imprenditore agricolo Matteo Porfiri, noto anche per il suo impegno nella ... corriereadriatico.it ANCE CATANIA: «PIENA SOLIDARIETÀ A COSEDIL, DENUNCIARE È L’UNICO ARGINE AL RICATTO» Ance Catania esprime piena solidarietà a Cosedil e all’amministratore Gaetano Vecchio per la denuncia del tentativo di estorsione legato al cantie - facebook.com facebook