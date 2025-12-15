Esperienze tra Milano Bologna e Rimini | Gabriele Magnoni è il nuovo dirigente della Polizia amministrativa

Gabriele Magnoni è il nuovo dirigente della Polizia amministrativa della questura di Forlì-Cesena, con esperienze tra Milano, Bologna e Rimini. Insediatosi il 9 dicembre, si appresta a guidare il reparto in un contesto in continua evoluzione, portando con sé un bagaglio di competenze e competenze provenienti da diverse realtà territoriali.

Nuovo dirigente per la Polizia amministrativa della questura di Forlì-Cesena. Si tratta di Gabriele Magnoni, insediatosi il 9 dicembre scorso. "Sono certo che l'esperienza e la professionalità maturate nel corso della sua carriera saranno poste al servizio della cittadinanza"