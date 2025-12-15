Esonero Vanoli Sky | ecco la decisione della Fiorentina sul futuro del tecnico dopo l’ultima sconfitta con il Verona

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso di prendere una decisione importante sul futuro di Vincenzo Vanoli. La scelta della società sarà determinante per il percorso della squadra nelle prossime settimane, con l’obiettivo di consolidare la stabilità e ritrovare risultati positivi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

© Juventusnews24.com - Esonero Vanoli, Sky: ecco la decisione della Fiorentina sul futuro del tecnico dopo l’ultima sconfitta con il Verona . Le ultime indiscrezioni. L’ambiente della Fiorentina è in ebollizione dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato, culminata con la sconfitta contro l’ Hellas Verona. I risultati negativi hanno inevitabilmente spinto la dirigenza a una profonda riflessione sulla strada da percorrere e, in particolare, sulla posizione dell’allenatore Paolo Vanoli. In un momento di forte tensione e interrogativi sul rendimento della squadra, si è tenuta una riunione straordinaria al Viola Park. Juventusnews24.com L'allenatore, Favarin colpisce con una testata il vice avversario, scattata maxisqualifica Vanoli Fiorentina, esonero in vista? La dirigenza dei toscani ha preso una decisione molto importante sul tecnico. Le ultimissime - Ma la situazione è davvero molto difficile La sconfitta casalinga contro il Verona ha aggravato ulteriormente ... calcionews24.com

La Fiorentina conferma Vanoli in panchina fino a domenica: l’ultimatum della società in ritiro - La Fiorentina ha deciso di non esonerare Vanoli dopo la sconfitta contro il Verona: è stato confermato a tempo determinato, Losanna e Udinese saranno ... fanpage.it

Esonero o dimissioni Per ora nessuna delle due ipotesi, ma... La situazione in casa Fiorentina: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/fiorentina-fiducia-a-tempo-per-vanoli-tre-nomi-se-va-male-anche-in-conference-2179472 - facebook.com facebook

#Vanoli #Fiorentina Il punto sull'esonero x.com