Escluso dal concorso in polizia per il consumo di cannabis in adolescenza | fa ricorso e viene riammesso

Un candidato palermitano escluso dal concorso in polizia per aver ammesso un episodio di consumo di cannabis in adolescenza ha presentato ricorso, ottenendo la sua riammissione. Nonostante non ci siano stati riscontri clinici, la sua ammissione iniziale aveva portato alla sua esclusione. La vicenda mette in luce le implicazioni delle politiche sui controlli e sulle valutazioni dei candidati.

