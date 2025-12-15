Eredità Marella Caracciolo | il gip dispone l’imputazione per Elkann e Ferrero

Il giudice di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero nel procedimento riguardante l'eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli. La vicenda coinvolge le figure di spicco del gruppo Fiat e si inserisce in un contesto giudiziario complesso legato alla successione della nota ereditiera.

© Agi.it - Eredità Marella Caracciolo: il gip dispone l’imputazione per Elkann e Ferrero AGI - Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. L'imputazione coatta, istituto previsto dall'articolo 409 del codice di procedura penale, si riferisce a due capi d'imputazione per i quali i pubblici ministeri avevano chiesto l'archiviazione. Il gip ha invece disposto l'archiviazione, in questo caso accogliendo la richiesta dei pubblici ministeri, per Ginevra Elkann, Lapo Elkann e per il notaio Urs Robert von Gruenigen. "La decisione del gip è difficile da comprendere perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, solide e ben argomentate", hanato i legali difensori di Elkann, che ricorreranno in Cassazione. Agi.it Eredità Agnelli, il Gip: imputazione coatta per John Elkann - Il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, coinvolti nel processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. rainews.it

Eredità Agnelli, nuovi guai per John Elkann: il Gip ordina l'imputazione coatta. Archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra - I pubblici ministeri, per questo risvolto della vicenda, avevano chiesto l'archiviazione, che non è stata accolta dal gip ... affaritaliani.it