Eredità Agnelli imputazione coatta per John Elkann

Il tribunale di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann nell’ambito di un’inchiesta sull’eredità Agnelli, riguardante la residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo. La decisione apre un nuovo capitolo nelle indagini che coinvolgono il patrimonio della famiglia e le questioni legate alla sua gestione.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino ha disposto che la procura proceda con l’« imputazione coatta » nei confronti di John Elkann per due ipotesi di reato nell’inchiesta relativa alla residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo. Una decisione che arriva nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dai pubblici ministeri, istanza che il gip non ha accolto. Lo stesso provvedimento riguarda anche il commercialista Gian Luca Ferrero. Diversa la posizione degli altri indagati: il giudice ha infatti disposto l’archiviazione totale per Lapo Elkann, Ginevra Elkann e per il notaio svizzero Urs Robert von Gruenigen. Lettera43.it

