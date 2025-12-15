Eredità Agnelli il gip ordina l’imputazione coatta per John Elkann Cosa significa

Il gip ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann nel procedimento riguardante l’eredità Agnelli, in relazione a possibili irregolarità fiscali sulla residenza della nonna Marella Caracciolo. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario complesso, che coinvolge il nipote di Gianni Agnelli e mette in luce nuove sfide legali per la famiglia.

© Quotidiano.net - Eredità Agnelli, il gip ordina l’imputazione coatta per John Elkann. Cosa significa Torino, 15 dicembre 2025 – Non finiscono le grane giudiziarie per John Elkann che rischia il processo per frode fiscale nella vicenda legata alla residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli morta nel 2019. Per questo risvolto del procedimento i pubblici ministeri avevano chiesto l’archiviazione per tutti gli indagati, ma il gip del tribunale di Torino Antonio Borretta non ha accolto l’istanza e ha ordinato alla procura torinese di formulare la cosiddetta "imputazione coatta” per due capi d’accusa a carico dell’ad di Exor e del commercialista Gianluca Ferrero. Quotidiano.net Gianni Agnelli, le frasi più celebri dell'avvocato Eredità Agnelli, il gip ordina l’imputazione coatta per John Elkann. Cosa significa - Il giudice accoglie la richiesta di archiviazione per Lapo Elkann, la sorella Ginevra e per il notaio von Grueningen, ma costringe i pm a formulare l’imputazione coatta a carico dell’ad di Exor e del ... quotidiano.net

