Eredità Agnelli il gip forza l’accusa | John Elkann verso il processo

Il giudice per le indagini preliminari di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann, respingendo la richiesta di archiviazione della procura. Il procedimento riguarda presunte irregolarità nella residenza fiscale di Marella Caracciolo, figura chiave dell’eredità Agnelli, e coinvolge l’accusa di evasione fiscale sui beni ereditari.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e ha disposto la cosiddetta “imputazione coatta” per John Elkann in relazione a due capi d’accusa nell’ambito di un procedimento penale che ruota attorno alla residenza fiscale della nonna, Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli e figura centrale dell’asse ereditario familiare: secondo la procura di Torino, la residenza in Svizzera di Caracciolo sarebbe stata simulata per evadere il fisco italiano sui beni ereditari. La procura aveva chiesto l’archiviazione per quei reati, ma il gip ha ritenuto invece che debbano essere formulate accuse più precise: questo significa che Elkann, pur non essendo formalmente rinviato a giudizio, potrebbe presto affrontare un processo penale. Ilfoglio.it

