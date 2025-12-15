Il gip ha richiesto l’imputazione coatta per John Elkann e Gian Luca Ferrero nell’ambito delle indagini sull’eredità Agnelli. Nonostante le archiviazioni precedenti, questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, sollevando dubbi sulla coerenza delle scelte giudiziarie e sulle implicazioni per i soggetti coinvolti.

© Lapresse.it - Eredità Agnelli, gip chiede per John Elkann imputazione coatta

“Pur esprimendo la nostra soddisfazione per le archiviazioni disposte dal gip, la sua decisione di imporre al pm di formulare l’imputazione per John Elkann e Gian Luca Ferrero è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti”. Così in una nota i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra in merito al procedimento sull’ eredità Agnelli. “La decisione del gip a nostro avviso non vincola il gip che deve decidere sulla nostra istanza di messa alla prova. Abbiamo presentato una memoria rappresentando le ragioni giuridiche che sostengono la nostra posizione e abbiamo insistito per accoglimento dell’istanza di messa alla prova. Lapresse.it

Nuovo capitolo della lunga battaglia legale sull’eredità della famiglia #Agnelli. Oggi in aula, in Svizzera, faccia a faccia tra John #Elkann e la madre Margherita. #Tg1 Jacopo Ricca - facebook.com facebook

#Eredità Agnelli Udienza fiume a Thun. Il tribunale svizzero del cantone di Berna deve decidere se andare avanti nel giudicare la validità dei testamenti della vedova dell’avvocato che nominano eredi i tre Elkann o rimettere le carte a Torino. @FabrizioMassar x.com