Eredità Agnelli gip chiede per John Elkann imputazione coatta
Il gip ha richiesto l’imputazione coatta per John Elkann e Gian Luca Ferrero nell’ambito delle indagini sull’eredità Agnelli. Nonostante le archiviazioni precedenti, questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, sollevando dubbi sulla coerenza delle scelte giudiziarie e sulle implicazioni per i soggetti coinvolti.
“Pur esprimendo la nostra soddisfazione per le archiviazioni disposte dal gip, la sua decisione di imporre al pm di formulare l’imputazione per John Elkann e Gian Luca Ferrero è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste dei pubblici ministeri, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti”. Così in una nota i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra in merito al procedimento sull’ eredità Agnelli. “La decisione del gip a nostro avviso non vincola il gip che deve decidere sulla nostra istanza di messa alla prova. Abbiamo presentato una memoria rappresentando le ragioni giuridiche che sostengono la nostra posizione e abbiamo insistito per accoglimento dell’istanza di messa alla prova. Lapresse.it
Nuovo capitolo della lunga battaglia legale sull'eredità della famiglia Agnelli. Oggi in aula, in Svizzera, faccia a faccia tra John Elkann e la madre Margherita.
Eredità Agnelli Udienza fiume a Thun. Il tribunale svizzero del cantone di Berna deve decidere se andare avanti nel giudicare la validità dei testamenti della vedova dell'avvocato che nominano eredi i tre Elkann o rimettere le carte a Torino.