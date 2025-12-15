Eredità Agnelli chiesta l’imputazione coatta per John Elkann archiviazione completa per Ginevra e Lapo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Torino ha convocato una nuova udienza per il caso dell’eredità Agnelli, in programma l’11 febbraio. È stata chiesta l’imputazione coatta per John Elkann, mentre Ginevra e Lapo sono stati completamente archiviati. La decisione sulla messa alla prova del CEO di Exor è stata posticipata, in attesa della valutazione della difesa di Elkann.

eredit224 agnelli chiesta l8217imputazione coatta per john elkann archiviazione completa per ginevra e lapo

© Secoloditalia.it - Eredità Agnelli, chiesta l’imputazione coatta per John Elkann, archiviazione completa per Ginevra e Lapo

Il gip del tribunale di Torino, Giovanna De Maria, ha convocato una nuova udienza per l’11 febbraio per studiare la memoria presentata dalla difesa di John Elkann, posticipando così la decisione sulla messa alla prova del ceo di Exor. Questo mentre nell’altro filone sull’eredità Agnelli, il gip Antonio Borretta ha ordinato alla procura di formulare l’imputazione nei confronti di John per due dei sei capi originariamente contestati. Imputazione coatta in quanto si tratta di ipotesi di reato – legate alle dichiarazioni dei redditi presentate dopo la morte di Marella Caracciolo – sulle quali la procura aveva chiesto l’archiviazione. Secoloditalia.it