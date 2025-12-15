Erano tutti e due esperti Ermes faceva l’istruttore E Violetta la videomaker
Ermes e Violetta, entrambi professionisti appassionati, uniscono competenze diverse in un sodalizio unico. Lui, istruttore con i piedi saldamente ancorati alla realtà, e lei, videomaker con un occhio rivolto all’immaginazione. Due animi complementari che, attraverso il loro lavoro, raccontano storie di dedizione e creatività, creando un ponte tra il cielo e la terra.
Un uomo di cielo e di terra, con i piedi ben piantati nel lavoro e lo sguardo sempre rivolto in alto. Ermes Zampa, 70 anni, fanese, sposato e padre di due figli, era così nel ricordo di chi lo ha conosciuto e volato con lui. A raccontarlo è Gabriele Bavona, compagno di lanci e di tante stagioni condivise tra hangar e piste: "Abbiamo vinto dei tornei di calcio insieme e poi abbiamo fatto lanci per tanti anni". Il paracadutismo non era un mestiere, ma una passione coltivata con dedizione per oltre trent’anni. Zampa, nella vita, faceva tutt’altro: "Lui lavorava con i camion, portava le vongole. Ora era in pensione". Ilrestodelcarlino.it
Erano tutti e due esperti. Ermes faceva l’istruttore. E Violetta la videomaker - Lei 63 anni, di Rimini: punto di riferimento per le riprese dei "lanci in tandem". msn.com
