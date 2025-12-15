Ep732 – Sparatoria sulla spiaggia di Sydney durante l’hanukkah almeno 12 morti – Zelensky | Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato

Una sparatoria avvenuta durante l’hanukkah sulla spiaggia di Sydney ha causato almeno 12 vittime, tra cui il rabbino locale. L’evento ha suscitato shock e dolore nella comunità, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto. Nel frattempo, il presidente Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a rinunciare all’adesione alla NATO.

© Lapresse.it - Ep.732 – Sparatoria sulla spiaggia di Sydney durante l’hanukkah, almeno 12 morti – Zelensky: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato” Sparatoria sulla spiaggia di Sydney durante l’hanukkah, almeno 12 morti tra cui il rabbino della città. Ucciso uno dei due attentatori. Netanyahu accusa: “Canberra ha gettato benzina sul fuoco dell’antisemitismo”. Zelensky a Berlino vede i negoziatori Usa: “Pronto a rinunciare all’adesione alla Nato”. Oggi vertice con i leader europei, ci sarà anche Meloni. Prosegue la maledizione del Milan con le neopromosse, col Sassuolo finisce 2-2. Allegri ribadisce che l’obiettivo stagionale è la zona Champions. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it