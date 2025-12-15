Enza Pellecchia dell’Università di Pisa confermata alla guida di RUniPace
L’Assemblea della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) ha confermato la professoressa Enza Pellecchia dell’Università di Pisa come coordinatrice per il triennio 2026-2028, insieme al professor Marco Mascia dell’Università di Padova. La decisione rafforza l’impegno della rete nel promuovere la cultura della pace attraverso le università italiane.
Pisa, 15 dicembre 2025 - L’Assemblea della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) ha confermato per il triennio 2026-2028 il mandato alla coordinatrice e coordinatore della Rete uscenti, la professoressa Enza Pellecchia dell’Università di Pisa e il professor Marco Mascia dell’Università di Padova. Con questa conferma, deliberata all’unanimità nella seduta del 3 dicembre 2025, il CISP-Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" di Pisa e il Centro per i diritti umani di Padova continueranno ad essere i centri di riferimento nazionale per RUniPace, rete CRUI a cui aderiscono 75 atenei. Lanazione.it
Enza Pellecchia dell’Università di Pisa confermata alla guida di RUniPace - Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" di Pisa continuerà ad essere centro di riferimento nazionale per l’Assemblea della Rete delle Università Italiane per l ... lanazione.it
LA PROFESSORESSA ENZA PELLECCHIA DELL'UNIVERSITA' DI PISA CONFERMATA ALLA GUIDA DI RUNIPACE L’assemblea della rete delle Università italiane per la pace (RUniPace) ha confermato per il triennio 2026-2028 il mandato alla coordinatrice - facebook.com facebook