Enza Pellecchia dell’Università di Pisa confermata alla guida di RUniPace

Pisa, 15 dicembre 2025 - L’Assemblea della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) ha confermato per il triennio 2026-2028 il mandato alla coordinatrice e coordinatore della Rete uscenti, la professoressa Enza Pellecchia dell’Università di Pisa e il professor Marco Mascia dell’Università di Padova. Con questa conferma, deliberata all’unanimità nella seduta del 3 dicembre 2025, il CISP-Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" di Pisa e il Centro per i diritti umani di Padova continueranno ad essere i centri di riferimento nazionale per RUniPace, rete CRUI a cui aderiscono 75 atenei. Lanazione.it

