Enrica Bonaccorti | La chemio non ha funzionato cosa sto aspettando ora La figlia | Vinciamo

Enrica Bonaccorti condivide pubblicamente la sua lotta contro un tumore al pancreas, diagnosticata recentemente. Ospite a Verissimo, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato l’andamento della malattia e il percorso terapeutico. Un messaggio di speranza e determinazione emerge dalla loro testimonianza, mentre affrontano insieme questa difficile sfida.

Enrica Bonaccorti continua la sua coraggiosa battaglia contro la malattia. Ospite di Verissimo, da Silvia Toffanin, nella puntata del 14 dicembre, insieme alla figlia Verdiana, ha raccontato del tumore al pancreas rivelando che "per adesso con le chemio non è regredito".La nota conduttrice televisiva è stata commoventemente serena.

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tante speranza, la chemioterapia non ha funzionato un granché» - A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. ilmessaggero.it

