Enrica Bonaccorti e il tumore lo straziante annuncio a Verissimo
Personaggi tv. – Nello studio di Verissimo arrivano insieme, sedute una accanto all’altra come si fa quando la distanza non è più ammessa, nemmeno simbolicamente. Enrica Bonaccorti e sua figlia Verdiana si raccontano senza filtri, protagoniste di una testimonianza che va oltre la cronaca televisiva e tocca corde profondamente umane. Il loro legame, già solido, si è trasformato durante la battaglia di Enrica contro un tumore al pancreas, diventando qualcosa di ancora più forte, viscerale, indispensabile. La voce di Enrica Bonaccorti: lucidità, ironia e una forza disarmante. Tvzap.it
“Enrica Bonaccorti rompe il silenzio la verità straziante sul tumore e le accuse per Pippo Baudo
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tante speranza, la chemioterapia non ha funzionato un granché» - A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. ilmessaggero.it
''Tra meno di un mese avrò la risposta'': Enrica Bonaccorti in tv con la figlia spiega come procede la lotta contro il tumore al pancreas - Qui ha raccontato come procedono i suoi trattamenti contro il tumore al pancreas scoperto la scorsa estate. gossip.it
Non è una frase costruita. Non è una frase detta per ottenere compassione. È una frase che nasce quando hai già fatto pace con la verità, anche se fa male. A Verissimo, Enrica Bonaccorti non racconta una battaglia spettacolarizzata, né cerca parole ad ef - facebook.com facebook
Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non ho tantissime speranze. La chemio non ha funzionato granché» x.com