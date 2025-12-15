Energia certificazioni ed emissioni | come se la cava Udine rispetto alle altre province
In questo articolo si analizza lo stato energetico degli edifici nella provincia di Udine, confrontandolo con altre aree. Viene esaminata la distribuzione delle certificazioni energetiche e delle emissioni, evidenziando le criticità e le peculiarità del patrimonio edilizio locale rispetto alle performance più elevate e ai parametri di sostenibilità.
Il 43,5 per cento degli edifici in provincia di Udine è stato valutato con le classi energetiche più basse (F e G), mentre solo il 5,1 per cento con quella più alta (A4). I dati degli ultimi due anni, tuttavia, indicano che gli edifici che consumano più energia sarebbero scesi quasi dell'8 per. Udinetoday.it
