Energia certificazioni ed emissioni | come se la cava Trieste rispetto alle altre province

Negli ultimi due anni, Trieste ha registrato progressi significativi nel settore edilizio, con una riduzione dell'8% degli edifici più energivori e un aumento di quelli con classi energetiche più efficienti. Questo trend riflette un miglioramento delle certificazioni energetiche e un minore impatto ambientale rispetto ad altre province della regione.

Negli ultimi due anni gli edifici più energivori in regione (con classe energetica F e G) sono scesi dell'8 per cento, mentre quelli con classi energetiche meno impattanti vanno a costituire quasi un quinto del totale. Lo indicano i dati presentati stamattina da Fvg Energia, partecipata della.

