Energia acqua e ambiente | le risposte di Plures

Plures nasce con l’obiettivo di valorizzare il valore dell’unione tra energia, acqua e ambiente. La convinzione che l’integrazione tra servizi differenti possa rafforzare le comunità si riflette nei risultati ottenuti, riconosciuti anche dai parametri delle società di rating. Questa sinergia rappresenta il cuore della strategia di Plures per un futuro sostenibile e innovativo.

"SIAMO nati da un’idea: che stare insieme sia un valore. E restiamo convinti che l’integrazione fra servizi diversi sia la chiave per rafforzarci, come ci dimostrano i parametri che ci hanno recentemente assegnato le società di rating". Lorenzo Perra, presidente di Plures, fa il punto sulla multiutility toscana dei servizi pubblici locali, nata dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, con partecipazioni strategiche nei più importanti operatori del territorio: Publiacqua (58%), Acque (19%), Toscana Energia (31%) ed Estra (40%). Una realtà che attende di capire quale sarà il futuro assetto di Publiacqua, alla luce delle scelte politiche sull’acqua pubblica. Quotidiano.net

