Enel accende la magia del Natale Lo shopping illuminato a festa

Enel illumina Milano con spettacolari luminarie natalizie, trasformando Corso Buenos Aires e viale Umbria in suggestive vie festive. Le luci di Natale creano un'atmosfera magica e coinvolgente, invitando residenti e visitatori a vivere lo spirito delle feste nelle principali arterie della città.

© Ilgiorno.it - Enel accende la magia del Natale. Lo shopping illuminato a festa Corso Buenos Aires e viale Umbria. Ecco alcune delle vie di Milano che anche quest'anno sono entrate nell'atmosfera delle feste grazie a un vasto insieme di luminarie natalizie. L'installazione degli addobbi luminosi è frutto di una iniziativa messa in campo da Enel, con il supporto di alcune associazioni di categoria: Confcommercio Milano e AscoBaires (che riunisce i commercianti della zona di corso Buenos Aires). L'iniziativa ha ottenuto anche il sostegno dell'amministrazione comunale, attraverso il bando Natale a Milano 2025. Oggi Enel darà il via all'accensione ufficiale delle luminarie, a partire dalle 20, alla presenza di alcune personalità locali: Alessia Cappella, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Marco Barbieri, segretario generale della stessa organizzazione.

