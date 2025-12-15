Empoli è emergenza in corsia Elia e Moruzzi | si soffre sulle fasce

L'Empoli affronta una difficile situazione in corsia durante la recente trasferta contro la Juve Stabia, conclusa con una sconfitta per 0-2. Le dichiarazioni di Elia e Moruzzi evidenziano le difficoltà sulle fasce laterali, che sono risultate decisive nel risultato della partita e rappresentano un'area di criticità per la squadra.

Una delle chiavi di lettura del match di sabato, quello che ha visto l’ Empoli cadere in casa della Juve Stabia per 0-2, è senz’altro il dominio gialloblù avvenuto sulle corsie laterali del campo. Le due squadre si sono messe a specchio, e i ‘quinti’ di centrocampo, per l’Empoli, sono stati i soliti, con Elia che ha preso posto sull’out di destra e Moruzzi su quello di sinistra: ultimamente i due avevano abituato i tifosi azzurri a una presenza di rilievo in campo, avendo contribuito in maniera sostanziale al filotto di tre vittorie raccolto dall’Empoli a novembre, con la loro partecipazione diretta a tre degli otto gol segnati dalla squadra di mister Dionisi in quel frangente. Sport.quotidiano.net

