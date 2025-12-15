Empoli concerto di Natale all’ospedale San Giuseppe
Torna il tradizionale concerto di Natale all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Venerdì 19 dicembre alle ore 16, nella cappella dell’ospedale, la Corale Santa Cecilia si esibirà accompagnata dall’ensemble di archi e ottoni dell’Orchestra Il Contrappunto, creando un momento musicale speciale per pazienti, familiari e staff.
