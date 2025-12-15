Torna il tradizionale concerto di Natale all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Venerdì 19 dicembre alle ore 16, nella cappella dell’ospedale, la Corale Santa Cecilia si esibirà accompagnata dall’ensemble di archi e ottoni dell’Orchestra Il Contrappunto, creando un momento musicale speciale per pazienti, familiari e staff.

© Lanazione.it - Empoli, concerto di Natale all’ospedale San Giuseppe

Empoli, 15 dicembre 2025 - A Empoli torna il concerto di Natale all’ ospedale San Giuseppe. Venerdì 19 dicembre alle ore 16, nella cappella dell’ospedale, la Corale Santa Cecilia si esibirà insieme all’ensemble di archi e ottoni dell’Orchestra Il Contrappunto. A dirigere sarà il Maestro Andrea Mura, fondatore e attuale vicepresidente dell’Associazione Il Contrappunto. La musica classica come gesto di affetto verso i pazienti e i loro familiari, per portare il calore del Natale anche a chi trascorre le giornate in corsia. Dopo quindici anni dall’ultima esperienza, il concerto di Natale torna ad allietare i reparti dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, un pomeriggio pensato per portare vicinanza e solidarietà, facendo sentire meno sole le persone costrette a passare lontano da casa le consuete atmosfere festive. Lanazione.it

