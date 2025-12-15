Emozioni e preghiere in Vaticano | inaugurato il presepe della Diocesi Nocera-Sarno

Inaugurato oggi in Piazza San Pietro, il presepe della Diocesi di Nocera-Sarno rappresenta un momento di grande emozione e spiritualità. L'opera, frutto di talento e dedizione, è stata svelata alla presenza di fedeli e visitatori, arricchendo il contesto natalizio con la sua bellezza e significato.

E' stato svelato, oggi pomeriggio, in Piazza San Pietro a Roma, il magnifico presepe realizzato dalla Diocesi di Nocera-Sarno. Illuminato, contemporaneamente, anche il maestoso abete di 25 metri che proviene dalla Val d'Ultimo, in provincia di Bolzano. Albero e Natività accoglieranno fedeli e.

