Emmanuelle Girard shock | L'allenatore ci raccontava storie sessuali Diceva | dovresti depilarti

Emmanuelle Girard, ex tennista francese, rompe il silenzio su esperienze traumatiche vissute nel mondo del tennis. Attraverso le sue parole, rivela dettagli sconvolgenti di violenze verbali, umiliazioni e comportamenti inappropriati da parte di alcuni allenatori, evidenziando problematiche di abuso e controllo psicologico che coinvolgono l’intera comunità tennistica francese.

Emmanuelle Girard rompe il silenzio: violenze verbali, umiliazioni e controllo psicologico nel tennis francese.

