Emma Villas terzo stop Le speranze durano un set
Emma Villas subisce il terzo ko stagionale dopo un combattuto match contro Lagonegro, durata un set. La squadra di coach Codyeco si ferma, nonostante un buon avvio, e vede sfumare le speranze di vittoria. La partita evidenzia le difficoltà e le potenzialità di entrambe le formazioni in questa fase della stagione.
RINASCITA LAGONEGRO 3 EMMA VILLAS CODYECO 1 (20-25; 25-23; 25-16; 25-17) LAGONEGRO: Fortunato, Arasomwan, Esposito, Raffaelli 17, Pegoraro 2, Cantagalli 19, Tognoni 6, Armenante 12, Sperotto 5, Andonovic, Mastraco, De Angelis, Sanchi. Allenatore Kantor. EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli, Rocca 3, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini 1, Bragatto 13, Bini, Nelli 12, Randazzo 20, Ceban 6, Baldini, Benavidez 11. Allenatore Petrella. LAGONEGRO — Brutta sconfitta per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che cede nettamente in casa della Rinascita Lagonegro palesando le solite amnesie dopo che nel primo set erano invece giunti segnali incoraggianti e l’affermazione con il punteggio di 25-20. Sport.quotidiano.net
