Emily in Paris Sbarca a Venezia per la Presentazione della Quinta Stagione

Emily in Paris arriva a Venezia per presentare la quinta stagione. Lily Collins e il cast si sono riuniti a Palazzo Gritti per l’evento, annunciando i nuovi episodi in uscita su Netflix il 18 dicembre. La serie continuerà a seguire le avventure di Emily Cooper tra Parigi, Roma e la Laguna veneta.

© Lawebstar.it - Emily in Paris Sbarca a Venezia per la Presentazione della Quinta Stagione Lily Collins e il cast si sono riuniti a Palazzo Gritti per lanciare i nuovi episodi (su Netflix dal 18 dicembre), che vedranno Emily Cooper in viaggio tra Parigi, Roma e la Laguna. Venezia ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo su Netflix il 18 dicembre. . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it Emily in Paris sbarca a Venezia, il 'caso casting' come devono essere le comparse La presentazione di Emily in Paris a Venezia - Il cast di Emily in Paris ha presentato la quinta stagione a Venezia, dove Emily affronta nuove sfide professionali e romantiche tra le città di Roma e Venezia. ciakgeneration.it

“Emily in Paris”, Lily Collins a Roma e a Venezia. Location, fidanzati e look della quinta stagione - L’americana di Chicago di Lily Collins, ingenua e poco sofisticata, esperta di social network e appassionata di marketing, in cinque stagioni si è t ... repubblica.it

whoopsee.it. Vendredi sur Mer · Les filles désir. Dopo una nuova première andata in scena a Venezia per presentare la quinta stagione di Emily in Paris, Lily Collins ha fatto tappa in un’altra speciale città europea in vista dell’uscita dei nuovi episodi della seri - facebook.com facebook

Tornano anche Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro x.com