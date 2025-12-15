Emily in Paris Sbarca a Venezia per la Presentazione della Quinta Stagione

Emily in Paris arriva a Venezia per presentare la quinta stagione. Lily Collins e il cast si sono riuniti a Palazzo Gritti per l’evento, annunciando i nuovi episodi in uscita su Netflix il 18 dicembre. La serie continuerà a seguire le avventure di Emily Cooper tra Parigi, Roma e la Laguna veneta.

Lily Collins e il cast si sono riuniti a Palazzo Gritti per lanciare i nuovi episodi (su Netflix dal 18 dicembre), che vedranno Emily Cooper in viaggio tra Parigi, Roma e la Laguna. Venezia ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo su Netflix il 18 dicembre. . L'articolo proviene da lawebstar.it. Lawebstar.it

