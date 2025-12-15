Emily in Paris | il cast a Venezia per presentare la stagione 5

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cast di Emily in Paris ha fatto tappa a Venezia per presentare la quinta stagione della serie, creata da Darren Star. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan e della stampa, anticipando le novità e i momenti salienti della nuova stagione con Lily Collins nel ruolo di Emily.

emily in paris il cast a venezia per presentare la stagione 5

© Universalmovies.it - Emily in Paris | il cast a Venezia per presentare la stagione 5

Il cast di Emily in Paris ha presentato a Venezia l’attesissima quinta stagione dell’amata serie creata da Darren Star, con protagonista Lily Collins. Anche nella quinta stagione di Emily in Paris troveremo alcuni degli amati interpreti della serie: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park ed Eugenio Franceschini. Gli episodi della quinta stagione di  Emily in Paris  saranno disponibili solo su Netflix dal  18 dicembre. Nei nuovi episodi l’Italia torna ad essere lo sfondo delle avventure dell’ambiziosa Emily Cooper, trasferitasi da Parigi a Roma al termine della quarta stagione. E, oltre alla Città Eterna, Emily potrà visitare anche le meraviglie di Venezia. Universalmovies.it

Emily in Paris sbarca a Venezia, il 'caso casting' come devono essere le comparse

Video Emily in Paris sbarca a Venezia, il 'caso casting' come devono essere le comparse

emily paris cast veneziaEmily in Paris 5, il cast a Venezia per il lancio della nuova stagione (foto) - Netflix sceglie Venezia come cornice al debutto italiano della quinta stagione di Emily in Paris. ciakmagazine.it

emily paris cast veneziaEmily in Paris a Venezia: ecco cosa ci ha raccontato il cast sulla stagione 5 - Il cast della serie Netflix "Emily in Paris" presenta a Venezia la quinta stagione. donnamoderna.com