Emil Banca inarrestabile con un super Vilasi

Emil Banca continua la sua marcia nel campionato di serie B di rugby, mostrando determinazione e capacità di rimonta. La squadra bolognese si conferma protagonista, mentre il Pieve si distingue con un’aggressiva prestazione offensiva. Un match ricco di emozioni che evidenzia il livello competitivo e l’agonismo delle formazioni locali, coinvolgendo appassionati e tifosi nel clima appassionato della disciplina.

© Ilrestodelcarlino.it - Emil Banca inarrestabile con un super Vilasi Bilancio agro-dolce per le formazioni bolognesi di rugby che partecipano al campionato di serie B. Vince e torna a convincere l’ Emil Banca Bologna, cade ma con l’onore delle armi e prendendosi almeno un punto di bonus per le 4 mete messe a segno il Pieve. Una vittoria e una sconfitta in attesa di riprendere dopo la sosta natalizia l’11 gennaio. Le notizie positive arrivano dal Bonori dove l’Emil Banca Bologna batte nettamente 45-29 il Fiumicello. Vittoria mai in discussione per Emil Banca Bologna, sempre in vantaggio sui bresciani, ma che nel secondo tempo si è dimostrata poco attenta lasciando spazi enormi agli avversari. Ilrestodelcarlino.it Castello Rugby VS Imola Rugby (1°PARTE) Emil Banca inarrestabile con un super Vilasi - Il Pieve cede alla capolista Rovato, ma almeno conquista un punto per il bonus mete ... ilrestodelcarlino.it

