Emergenza infinita a San Vittore | 250 detenuti evacuati dopo incendi e blackout

Un'emergenza continua a San Vittore, dove 250 detenuti del terzo reparto sono stati evacuati a causa di incendi e blackout causati da un cortocircuito. L'incidente ha reso inagibile la struttura, costringendo le autorità a trasferire i detenuti in altre carceri, tra cui Bollate, già sovraffollata. La situazione evidenzia le criticità del sistema penitenziario milanese.

Milano, 15 dicembre 2025 – I detenuti del terzo reparto del carcere di San Vittore, inagibili e senza elettricità dopo due incendi provocati da un cortocircuito, sono stati trasferiti in altre carceri, in particolare nel penitenziario di Bollate che già sconta problemi di sovraffollamento. Una delicata operazione che ha coinvolto in tutto circa 250 reclusi, spostati anche fuori regione, mentre si stanno pianificando i lavori per riparare i danni e riaprire il reparto, con tempi ancora imprevedibili. Un cortocircuito scatena un principio d’incendio a San Vittore: 250 detenuti del terzo reparto trasferiti in altre carceri “Un episodio che porta alla luce tutti i problemi legati alla mancata manutenzione e al sovraffollamento – spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria – perché le carceri lombarde, con un tasso di affollamento medio del 157%, a livello nazionale sono seconde solo a quelle della Puglia per quanto riguarda le criticità. Ilgiorno.it

