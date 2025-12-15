Emanuele Filiberto di Savoia innamorato di una ricca vedova americana lui e Adriana Abascal si sono lasciati dopo un anno - Rumor

Emanuele Filiberto di Savoia, recentemente al centro di indiscrezioni, avrebbe avuto una relazione con una ricca vedova americana, Adriana Abascal. Dopo un anno di frequentazione, i due si sarebbero lasciati, come annunciato sui social dalla modella. Tuttavia, rumors indicano che il cuore del principe potrebbe essere già rivolto verso un’altra donna.

"Condivido con il cuore triste che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio è giunto al termine", ha scritto la Abascal su Instagram dopo aver cancellato le foto di coppia, poi il dietrofront, ma il cuore del principe sarebbe già impegnato per un'altra donna

Adriana Abascal ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia: "Il nostro viaggio insieme è giunto al termine".

