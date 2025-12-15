Elly Schlein chiude la festa regionale del Pd a Catania sul tema Cambiamo la Sicilia
Sarà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein a chiudere, intorno alle 19 di oggi, la festa regionale del partito sul tema "Cambiamo la Sicilia" in corso da sabato alla Vecchia Dogana di Catania. Nel pomeriggio si apre l'ultima giornata della festa. In programma alle 15.30 l'assemblea dei. Cataniatoday.it
Meloni chiude Atreju e attacca Schlein
Meloni chiude Atreju: Elly Schlein è scappata dal confronto più con Conte che con me - La premier Giorgia Meloni chiude Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, con una stoccata a Elly Schlein, che è scappata – dice - tg.la7.it
Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini ... repubblica.it
Agorà. . Il duello politico a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein impegnate nello stesso giorno e nelle stesse ore a Roma con l’assemblea nazionale del partito e la chiusura di Atreju letto da Nadia Urbinati e Lorenzo Castellani, due politologi che ce ne r - facebook.com facebook
#GiorgiaMeloni dal palco di #Atreju attacca #EllySchlein e rilancia il #premierato. Assente la segretaria del Pd. La #premier ha ringraziato i tanti leader delle opposizioni che hanno partecipato alla kermesse di #Fdi, sottolineando che chi scappa non ha co x.com