Elly Schlein chiude la festa regionale del Pd a Catania sul tema Cambiamo la Sicilia

Elly Schlein, segretaria nazionale del PD, concluderà oggi alle 19 la festa regionale del partito a Catania, dedicata al tema

Sarà la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein a chiudere, intorno alle 19 di oggi, la festa regionale del partito sul tema "Cambiamo la Sicilia" in corso da sabato alla Vecchia Dogana di Catania. Nel pomeriggio si apre l'ultima giornata della festa. In programma alle 15.30 l'assemblea dei. Cataniatoday.it

