Elkann il Gip ordina l’imputazione coatta nei suoi confronto | la reazione degli avvocato e cosa sta succedendo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gip ordina l’imputazione coatta nei confronti di Elkann in merito alla controversia sull’eredità di Marella Caracciolo. La vicenda giudiziaria, legata alla successione della vedova Agnelli, si arricchisce di nuovi sviluppi che coinvolgono direttamente Elkann, suscitando reazioni tra gli avvocati e alimentando l’interesse dell’opinione pubblica sulla delicata questione familiare.

