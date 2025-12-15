Elkann il Gip ordina l’imputazione coatta nei suoi confronto | la reazione degli avvocato e cosa sta succedendo

Il Gip ordina l’imputazione coatta nei confronti di Elkann in merito alla controversia sull’eredità di Marella Caracciolo. La vicenda giudiziaria, legata alla successione della vedova Agnelli, si arricchisce di nuovi sviluppi che coinvolgono direttamente Elkann, suscitando reazioni tra gli avvocati e alimentando l’interesse dell’opinione pubblica sulla delicata questione familiare.

Un nuovo sviluppo scuote la vicenda giudiziaria legata all'eredità di Marella Caracciolo, vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli, portando al centro dell'attenzione nuovamente Elkann. Nelle ultime ore, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti di John Elkann. I pubblici ministeri, per questo risvolto della vicenda, avevano chiesto l'archiviazione, che non è stata accolta dal gip. Archiviazione invece per i fratelli Lapo e Ginevra.

